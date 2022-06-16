Екатеринбург, , 07:56 — REGNUM Житель Екатеринбурга предстал перед судом по обвинению в убийстве знакомого и угрозе убийством своему начальнику. Мужчина уже имел судимость, сообщили журналистам в пресс-службе СКР Свердловской области.

Приговор Publicdomainpictures.net

Следствие установило, что в октябре 2021 года уралец находился в подвале одного из помещений в Екатеринбурге. Сначала мужчина угрожал убийством своему начальнику, который, опасаясь за свою жизнь, покинул помещение. После этого осуждённый вступил в конфликт со знакомым. Он вооружился ножом и нанёс оппоненту множество ранений. От полученных травм мужчина скончался. Уральца задержали на месте происшествия. Он дал признательные показания, сообщили журналистам в отделении по связям со СМИ УМВД России по Свердловской области.

Суд приговорил мужчину к 11 годам лишения свободы. Отбывать наказание екатеринбуржец будет в колонии строгого режима.