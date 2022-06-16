Горно-Алтайск, 16 июня, 2022, 07:52 — ИА Регнум. В Республике Алтай за прошедшие сутки зарегистрировано два летальных случая среди пациентов с COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Таким образом, всего за время пандемии жертвами коронавируса стали 668 человек. Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 33 765 пациентов, в том числе 26 за последние сутки.

Выявлено 14 новых случаев инфицирования коронавирусом. Диагноз подтверждён у жителей Горно-Алтайска, Майминского, Онгудайского, Улаганского и Чойского районов. Общее число выявленных случаев заражения достигло 34 551.