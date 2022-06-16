Ульяновск, , 07:51 — REGNUM В Ульяновской области продолжает падать заболеваемость ковидом. Это следует из обновлённых данных управления Роспотребнадзора.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По оперативным сведениям, 15 июня в регионе официально выявлено 16 носителей коронавирусной инфекции, что на семь случаев меньше, чем было подтверждено сутками ранее, 14 июня (23 случая). Таким образом, суточный спад заболеваемости составил 30,4%.

Всего в Ульяновской области проведён 2 129 581 лабораторный тест на SARS-CoV-2.

Напомним, что в регионе с начала пандемии официально выявлено 203 395 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 198 275 человек, умерли 4711 ковидных больных.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области прививку от ковида сделали 736 164 жителя, что составляет 92,7% к плану.

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