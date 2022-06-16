Донецк, 16 июня, 2022, 07:51 — ИА Регнум. Три населённых пункта Донецкой Народной Республики попали под обстрел украинских войск. Об этом 16 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

В 6:55 с позиций в населённом пункте Пески был атакован Куйбышевский район Донецка, выпущено пять снарядов калибра 122 мм.

В 6:50 из Новгородского обстреляны Михайловка и Пантелеймоновка. По обеим целям противник выпустил по три снаряда.