Рим, , 07:51 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги прибыли на Украину, передает итальянский телеканал RaiNews24.

Киев Иван Шилов © ИА REGNUM

11 июня немецкая газета Bild am Sonntag распространила информацию о том, что указанные политики планируют совершить официальный визит в Киев, прибыв на место на поезде.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский провели переговоры, посвященные вывозу зерна из украинских портов.

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