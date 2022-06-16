Екатеринбург, 16 июня, 2022, 07:55 — ИА Регнум. В Свердловской области названо число самокатчиков, пострадавших в ДТП. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Электросамокат

В 2021 году зарегистрировано 28 дорожно-транспортных происшествий с участием людей, управляющих самокатом. В результате травмы получили 29 самокатчиков, шесть из которых оказались детьми. Один человек погиб. В текущем году зафиксировано восемь ДТП. Погиб один уралец, ещё семь получили травмы.

Отметим, сезон электросамокатов в Свердловской области стартовал 6 апреля. В местах наибольшего скопления людей самокатчикам запрещено превышать скорость в 15 километров в час.