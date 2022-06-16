Екатеринбург, 16 июня, 2022, 07:54 — ИА Регнум. Уральский филармонический оркестр Свердловской филармонии выступил на крыше одного из высотных домов в Екатеринбурге. На высоте более 55 метров музыканты исполнили «Музыкальный момент» Франца Шуберта, сообщил журналистам руководитель оркестра Евгений Марков.

(сс) PxHere Виолончель

Событие приурочено к началу музыкального фестиваля «Безумные дни». Он пройдёт в Екатеринбурге с 1 по 3 июля.

На крыше здания собрались сразу 100 музыкантов, которые сыграли на скрипках, альтах, виолончелях, контрабасах и других инструментах. По словам Евгения Маркова, это интересный опыт для классической музыки, поскольку на крыше высотки нет специальных приспособлений. Тем не менее музыканты остались довольны выступлением.