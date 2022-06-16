Пермь, , 07:46 — REGNUM В Перми суд вынес приговор по делу о смертельном алкогольном отравлении трёх человек, сообщили в СУ СКР по Пермскому краю

Суд ИА REGNUM

Следствием и судом установлено, что осенью 2021 года мужчина канистру со спиртосодержащей жидкостью. При этом пермяк знал, что алкоголь не отвечает требованиям безопасности. 15 ноября 2021 года мужчина передал приобретённую канистру родственникам своей сожительницы. После употребления этого алкоголя хозяин квартиры скончался на месте, его жена и дочь были госпитализированы. В больнице они умерли.

В отношении покупателя смертельного алкоголя возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»). Суд приговорил фигуранта к трем годам ограничения свободы.