Иркутск, 16 июня, 2022, 07:45 — ИА Регнум. На утро 16 июня в лесном фонде в Иркутской области действует 21 лесной пожар на площади 847,1 га, — сообщает телеграм-канал правительства региона.

Правительство Иркутской области Лесной пожар в Приангарье

За минувшие сутки ликвидировано 12 лесных пожаров на площади 321,1 га: по два — в Чунском, Братском, Усть-Илимском и Нижнеудинском районах, по одному — в Куйтунском, Усть-Кутском, Киренском и Нижнеилимском районах. Полностью локализовано три очага на общей площади 96,5 га: два - в Усть-Илимском районе и один - в Чунском.

В тушении лесных пожаров было задействовано 611 человек: 279 пожарных-десантников, 181 сотрудник лесопожарных формирований, 151 работник арендаторов лесных участков, а также 135 единиц наземной техники.

В авиамониторинге — три Ан-2 и восемь легкомоторных самолётов. Шесть вертолётов Ми-8, в том числе один от МЧС России — в переброске десантников.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 15 июня в лесном фонде в Иркутской области действовало 10 возгораний на площади 359,9 га.

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