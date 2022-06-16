В День города метрополитен Новосибирска будет работать на час дольше
Новосибирск, 16 июня, 2022, 07:44 — ИА Регнум. Метрополитен Новосибирска продлит время работы в День города. Об этом ИА REGNUM сообщили в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии.
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Новосибирский метрополитен
«Метрополитен продляет время работы по обслуживанию пассажиров до 1:00 (время местное) 27 июня», — уточнили в администрации муниципалитета.
Таким образом метро будет работать на час дольше.
Напомним, что 26 июня 2022 года Новосибирск отметит 129-летие.