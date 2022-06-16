Новосибирск, 16 июня, 2022, 07:44 — ИА Регнум. Метрополитен Новосибирска продлит время работы в День города. Об этом ИА REGNUM сообщили в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии.

Nsk-metro.ru Новосибирский метрополитен

«Метрополитен продляет время работы по обслуживанию пассажиров до 1:00 (время местное) 27 июня», — уточнили в администрации муниципалитета.

Таким образом метро будет работать на час дольше.

Напомним, что 26 июня 2022 года Новосибирск отметит 129-летие.