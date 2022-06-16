Вашингтон, 16 июня, 2022, 07:42 — ИА Регнум. Попытку отшутиться в ответ на вопрос о выносливости президента США Джозефа Байдена сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер 15 июня в ходе интервью телеканалу CNN.

The White House Карин Жан-Пьер

На вопрос журналиста о физической и психической выносливости главы Белого дома в свете возможного продолжения Байденом работы на посту главы государства после очередных президентских выборов в 2024 году, Жан-Пьер попыталась пошутить.

Пресс-секретарь Белого дома со смехом заявила, что этот вопрос не из тех, что «мы должны даже задавать». После этого Жан-Пьер рассказала, что сама «не поспевает» за Байденом, и добавила, что за американского лидера всё скажет «проделанная им работа», на которую она и предложила посмотреть журналисту CNN.

Напомним, президент США Байден, которому в этом году исполнится 80 лет, стал самым пожилым главой государства за всю историю страны. Неоднократно происходящие с ним инциденты, когда он теряется в пространстве и не может продолжить начатую мысль, вызывают подозрения в том, что у американского лидера есть проблемы со здоровьем.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что официальный представитель Белого дома Жан-Пьер подтвердила намерение Байдена баллотироваться на пост президента США в 2024 году.