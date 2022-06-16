Нижний Новгород, , 07:42 — REGNUM В отношении жителя Нижнего Новгороде возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий в указанных целях»). Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Нижегородской области.

Установлено, что мужчина, передвигаясь на своем автомобиле, разместил на заднем стекле плакат, дискредитирующий Вооруженные силы РФ.

Причем ранее он уже привлекался к административной ответственности по статье о публичных действиях, направленных на дискредитацию ВС РФ. Тогда суд оштрафовал мужчину на 40 тыс. рублей.

Уточняется, что обвиняемый пытался скрыться от органов следствия, но был задержан. В его отношении избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

«В соответствии с законодательством за совершение подобных преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет», — подчеркнули в управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, первое в Нижегородской области уголовное дело по статье о дискредитации Вооруженных сил России было возбуждено в начале июня в отношении 60-летнего местного жителя.

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