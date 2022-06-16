Благовещенск, , 07:42 — REGNUM С водителей, которые возят контейнеры из Амурской области в Хэйхэ (Китай) по открывшемуся 10 июня трансграничному мосту, пока не берут деньги. В тестовом режиме мостовой переход будет работать до августа, сообщило АСН24.

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«Мостовой переход работает с 08:00 до 24:00 без выходных и праздников. При этом в течение первых двух месяцев он будет функционировать в тестовом режиме, который подразумевает комплексную проверку функционирования всех систем. Взимания платы за проезд в этот период не будет. В дальнейшем оплата на пунктах на российской стороне будет проводиться в рублях, на китайской — в юанях. Ее размер зависит от категории машины исходя из высоты и количества осей», — рассказал заместитель директора Филиала компании по развитию и строительству моста «Амур (Хэйлунцзян)» Роман Ушаков.

По его словам, максимальная стоимость проезда по мосту будет составлять 9 450 рублей или 830 юаней.

Ещё один нюанс — запрет на провоз ряда товаров. Пока транспортировке по мосту не подлежат мясо, зерно, фрукты, семена, животные и необработанная древесина. Постепенно эти ограничения намерены отменять.

Как сообщало ИА REGNUM, по недавно введённому в эксплуатацию трансграничному мостовому переходу, который соединил Благовещенск и Хэйхэ (Китай), пока возят грузы только автомобили из России. Китайские большегрузы не допускаются на мост из-за коронавируса. Российские водители обязаны дезинфицировать кабины автомобилей и возить с собой не менее десяти пар перчаток, маски и антисептики.