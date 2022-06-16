Перевозка грузов по мосту из Благовещенска в Китай пока бесплатна
Благовещенск, 16 июня, 2022, 07:42 — ИА Регнум. С водителей, которые возят контейнеры из Амурской области в Хэйхэ (Китай) по открывшемуся 10 июня трансграничному мосту, пока не берут деньги. В тестовом режиме мостовой переход будет работать до августа, сообщило АСН24.
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По его словам, максимальная стоимость проезда по мосту будет составлять 9 450 рублей или 830 юаней.
Ещё один нюанс — запрет на провоз ряда товаров. Пока транспортировке по мосту не подлежат мясо, зерно, фрукты, семена, животные и необработанная древесина. Постепенно эти ограничения намерены отменять.
Как сообщало ИА REGNUM, по недавно введённому в эксплуатацию трансграничному мостовому переходу, который соединил Благовещенск и Хэйхэ (Китай), пока возят грузы только автомобили из России. Китайские большегрузы не допускаются на мост из-за коронавируса. Российские водители обязаны дезинфицировать кабины автомобилей и возить с собой не менее десяти пар перчаток, маски и антисептики.