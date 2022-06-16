Брюссель, 16 июня 2022, 07:39 — REGNUM Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствует обещания стран альянса передать дополнительные партии вооружений Украине, в том числе тяжелую технику и дальнобойные установки. Об этом сообщили в пресс-службе главы организации со ссылкой на его заявление, сделанное по итогам заседания контактной группы НАТО по военной поддержке Киева.
Во встрече приняли участие представители «около 45 стран, включая Украину». Некоторые участники мероприятия присоединились к переговорам через видеосвязь.
Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что военную помощь нацистскому киевскому режиму оказали более 40 стран из числа союзников и партнеров Вашингтона.
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