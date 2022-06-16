Брюссель, 16 июня, 2022, 07:39 — ИА Регнум. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствует обещания стран альянса передать дополнительные партии вооружений Украине, в том числе тяжелую технику и дальнобойные установки. Об этом сообщили в пресс-службе главы организации со ссылкой на его заявление, сделанное по итогам заседания контактной группы НАТО по военной поддержке Киева.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО и Украина

Во встрече приняли участие представители «около 45 стран, включая Украину». Некоторые участники мероприятия присоединились к переговорам через видеосвязь.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что военную помощь нацистскому киевскому режиму оказали более 40 стран из числа союзников и партнеров Вашингтона.

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