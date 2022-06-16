Токио, , 07:37 — REGNUM Власти Японии планирует создать специальную рабочую группу — штаб, который поможет правительству оперативно реагировать на обострившуюся ситуацию с ростом цен. Об этом генсек правительства Хирокадзу Мацуно 16 июня заявил на пресс-конференции в Токио.

Хирокадзу Мацуно Kantei.go.jp

По его словам, новый антикризисный орган начнёт работать в ближайшие дни.

Хирокадзу Мацуно «Мы будем максимально следить за ситуацией с ценами и (рыночной) конъюнктурой и принимать меры… В настоящее время мы работаем над тем, чтобы запустить штаб на следующей неделе».

О планах создания нового антикризисного органа 15 июня заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида. Агентство Kyodo со ссылкой на источники уточняет, что штаб может заработать 21 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, министр финансов Японии Сюнъити Судзуки 14 июня заявил, что «обеспокоен» быстрыми темпами ослабления иены, и пообещал, что правительство примет необходимые меры. Именно слабеющая национальная валюта добавляет существенную долю в дополнительный рост цен в Японии.

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