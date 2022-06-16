Пермь, , 07:30 — REGNUM В Перми учителя пригрозили выпускнице тем, что из-за открытой одежды девушки участники ЕГЭ могут потребовать пересмотра результатов экзамена, сообщает портал 59.ru.

ЕГЭ Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам матери выпускницы, дочь пришла на экзамен в кофте, под которой был обычный черный топ, без декольте. Было жарко, и дети сняли кофты. Учителя посчитали, что такой внешний вид может отвлекать участников ЕГЭ.

«Дочери сказали, что ее могут обвинить в том, что она могла отвлечь других учеников своим внешним видом. Причем перед экзаменами им сказали, чтобы они приходили одетыми так, чтобы им было комфортно», — сказала женщина.

В минобразования подчеркнули, что свода правил, регламентирующих внешний вид выпускников на экзаменах, нет. Однако рекомендовали комфортную одежду, позволяющую сохранить рабочий настрой.