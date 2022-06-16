Куала-Лумпур, , 07:27 — REGNUM В Малайзии за прошедшие сутки скончались пятеро пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения королевства.

Малайзия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 на малайзийской территории выросло до 35 725 человек. Также за минувшие сутки в стране выявили 2320 носителей SARS-CoV-2. При этом лишь четверо инфицированных прибыли в королевство из-за границы, остальные заразились непосредственно на территории страны. Всего с начала пандемии в Малайзии подтвердили 4 532 632 случая заражения коронавирусом нового типа.

В настоящее время в королевстве числится 23 886 активных случаев заболевания COVID-19. При этом 38 пациентов помещены в отделения интенсивной терапии, из них 22 нуждаются в кислородной поддержке. С начала пандемии в Малайзии выздоровели и выписались из медучреждений 4 473 021 человек.