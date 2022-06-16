Тбилиси, 16 июня, 2022, 12:31 — ИА Регнум. Председатель правящей партии Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил о вмешательстве «западных партнёров» в дела грузинской судебной системы, сообщает 15 июня грузинский телеканал «Palitra News».

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

«Имело место прямое давление на судебную систему. Когда делают заявления сенаторы, лидеры ЕС, первые лица, депутаты и главы международных комитетов Европейского парламента и т.д. Это происходит с 2012 года. Когда применяется такое политизированное давление, риск влияния на суд очень высок. Это разве не вмешательство, когда с 2012 года они напрямую вмешиваются в судебную систему и говорят не трогать криминальных лидеров «Единого национального движения?», — сказал Кобахидзе.

Напомним, что Европарламент принял резолюцию, осуждающую грузинское правительство, в том числе, и за вмешательство в деятельность судов.