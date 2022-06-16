Глава «Грузинской мечты» обвинил Запад в давлении на грузинский суд
Тбилиси, 16 июня, 2022, 12:31 — ИА Регнум. Председатель правящей партии Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил о вмешательстве «западных партнёров» в дела грузинской судебной системы, сообщает 15 июня грузинский телеканал «Palitra News».
«Имело место прямое давление на судебную систему. Когда делают заявления сенаторы, лидеры ЕС, первые лица, депутаты и главы международных комитетов Европейского парламента и т.д. Это происходит с 2012 года. Когда применяется такое политизированное давление, риск влияния на суд очень высок. Это разве не вмешательство, когда с 2012 года они напрямую вмешиваются в судебную систему и говорят не трогать криминальных лидеров «Единого национального движения?», — сказал Кобахидзе.
Напомним, что Европарламент принял резолюцию, осуждающую грузинское правительство, в том числе, и за вмешательство в деятельность судов.