Омск, , 07:22 — REGNUM Действие особого противопожарного режима (ОПР) завершается в Омской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 июня в Главном управлении лесного хозяйства региона.

Куст травы после пала травы Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Уточняется, что ограничение на посещение лесов перестанет действовать в большинстве районов Омской области уже на этих выходных (18-19 июня). В Большеуковском, Знаменском, Седельниковском, Тевризском, Тарском и Усть-Ишимском районах оно будет действовать до 25 июня.

При этом правила пожарной безопасности в лесах необходимо соблюдать и после завершения действия ОПР, подчеркнули в управлении.

16 июня на большей части территории региона прогнозируется второй класс пожарной опасности по условиям погоды, в Называевском районе — четвёртый класс.

Как сообщало ИА REGNUM, отменён особый противопожарный режим в Еврейской автономии.

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