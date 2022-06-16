Сеул, , 07:22 — REGNUM Размер государственного долга Южной Кореи впервые превысил 1000 трлн вон (около $781,07 млрд) на фоне правительственных мер по поддержанию экономики страны, сообщает агентство Рёнхап.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

По его данным, к концу апреля размер южнокорейского госдолга достиг 1001 трлн вон впервые в истории государства. Всего за один месяц эта сумма выросла на 19,1 трлн вон. При этом дефицит бюджета страны составляет 37,9 трлн вон, по сравнению с предыдущим годом этот показатель снизился незначительно.

Эксперты не исключают, что к концу 2022 года размер госдолга Республики Корея составил 1068,8 трлн вон, если учитывать долги регионов. При этом в апреле правительство выделило из бюджета дополнительные средства в размере 62 трлн вон для поддержания малого бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавирусной инфекции.