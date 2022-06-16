Молдавия, , 07:18 — REGNUM Финансовая помощь в размере €40 млн будет выделена Молдавии со стороны ЕС, заявил президент Франции Эммануэль Макрон 15 июня в ходе совместной с пресс-конференции с молдавским лидером Майей Санду.

Эммануэль Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

Средства будут перечислены со счета Европейского оборонного фонда. Макрон назвал «абсолютно законным» стремление Кишинева получить статус кандидата на вступление в ЕС. Он выразил уверенность, что по Молдавии будет принято положительное решение.

Французский президент отметил, что молдавское руководство может рассчитывать на поддержку Франции и ЕС. Макрон добавил, что хочет создать совместную с Евросоюзом политическую структуру, которая будет помогать государствам, нуждающимся в такой поддержке в рамках евроинтеграции.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня Эммануэль Макрон прибыл с официальным визитом в Молдавию. Его встретил молдавский министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску.

Читайте ранее в этом сюжете: Макрон прибыл в Молдавию с рабочим визитом