Москва, , 07:17 — REGNUM Идеи польской экспансионистской самостийности Юзефа Пилсудского подразумевают уничтожение любой России, вне зависимости от ее идеологии ориентации, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Предназначение» на YouTube-канале движения.

Сергей Кургинян Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мне больше всего хотелось бы остановиться поподробнее на фигуре Пилсудского и все том, что он принес в польскую политику, потому это все живо и сейчас. Уже в 1904 году Пилсудский пожаловал к Японцам и сказал им: «милые Японцы, давайте мы вам поможем победить Россию. А как мы будем помогать? Мы создадим такой прометеизм»… Для поляков Прометей — это бедная распятая Польша, а коршун, который ее терзал — это, конечно была Россия. Разговор пошел об одном – о полном и окончательном расчленении России», — заявил Кургинян.

Для того, чтобы закрепить эту концепцию Пилсудский создал некую другую концепцию Междуморья. Речь шла именно об империи между Балтийским, Адриатическим и Черным морями. Империя Пилсудского не ограничивалась территорией Речи Посполитой, она предполагала включение Прибалтики, Чехословакии, Венгрии, Сербии, Румынии, а, возможно, Финляндии и Грузии.

«Советская Россия несколько поумерила эти аппетиты, пришлось их сдержать, но концепция осталась — и прометеистская, и Междуморья. И недавно совсем, лет пять назад она снова воскресла. Нет ничего более повторяющегося, чем польский экспансионизм ягеллонства. Меняются люди, меняются исторические условия, Польша исчезает и возникает, и каждый раз возникая, она повторяет одно и то же. И то, что видели в виде объятий Дуды и Зеленского — это только часть этого повтора», — продолжил Кургинян.

Сам же прометеизм был оформлен в виде Меморандума Пилсудского 1904 года, в котором было сказано, что необходимо «разбить Российское государство на его основные составные элементы и освободить страны, насильственно включенные в эту империю». Дальнейшие же доктрины о «порабощённых народах», которая сейчас официально принята США, это часть доктрины Пилсудского. И к развалу приговорена любая Россия — имперская, советская, демократическая — любая.