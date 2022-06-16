Благовещенск, , 07:15 — REGNUM Перевозка грузов по недавно введённому в эксплуатацию трансграничному мостовому переходу, который соединил Благовещенск и Хэйхэ (Китай), курсируют только автомобили из России. К ним предъявляют очень жёсткие требования из-за пандемии COVID-19, сообщило АСН24.

Дезинфекция на выезде с территории площадки №3 ООО «АГРО-ПЛЮС», где выявлен очаг птичьего гриппа Александр Погожев © ИА REGNUM

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Китайские большегрузы не допускаются на мост из-за коронавируса. Российские водители обязаны дезинфицировать кабины автомобилей и возить с собой не менее десяти пар перчаток, маски и антисептики. При обнаружении симптомов COVID-19 людей будут отправлять в изолятор, грузовики — на санитарную стоянку. Привезённые из России в Китай контейнеры подвергают семидневному карантину. Автомобили и контейнеры дезинфицируют перед допуском в зону разгрузки.

Грузы от водителей в Хэйхэ принимают бесконтактно, им запрещается покидать кабину автомобиля. Кроме того, люди должны быть привиты и иметь специальный «код здоровья».

Как сообщало ИА REGNUM, из-за пандемии коронавируса запуск движения по мосту долго откладывался. 10 июня он был открыт, но только для доставки грузов. Перевозка пассажиров запрещена.