Оренбург, , 07:13 — REGNUM В Оренбурге мэрию в судебном порядке обязали установить на ул. Беляевской остановочные павильоны. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Остановка Дарья Антонова © ИА REGNUM

В суд с иском обратился прокурор. Он потребовал признать бездействие чиновников незаконным и возложить обязанности по установке пунктов ожидания общественного транспорта.

В 2021 году в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» администрация Южного округа Оренбурга временно демонтировала остановочные пункты по ул. Беляевской. После ремонта дороги остановки не были возвращены.

После вмешательства прокуратуры на магистрали появились четыре остановочных павильона. Контракт на закупку и оборудование дополнительно 10 остановочных павильонов округом не заключён. Суд обязал муниципалитет произвести обустройство мест ожидания общественного транспорта по ул. Беляевской до 31 декабря 2022 года.