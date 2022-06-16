Чита, , 07:09 — REGNUM Концерт, посвященный Виктору Цою, состоится в шестидесятый день рождения певца — 21 июня на сцене забайкальской краевой филармонии, сообщает министерство культуры Забайкалья. Хиты известного музыканта исполнит Заслуженный деятель искусств Забайкальского края Евгений Нимаев.

Виктор Цой

Виктор Цой — культовый советский рок-музыкант, киноактер, художник, создатель группы «Кино», певец и автор-исполнитель множества собственных песен.

«По сей день короткое и емкое выражение «Цой жив!» говорит о многом. Молодому поколению интересно, важно и нужно слышать такие жизнеутверждающие песни. В песнях Цоя есть жизненная философия, великий смысл и особая лирика», — рассказали организаторы мероприятия.

Евгений Нимаев — заслуженный деятель искусств Забайкальского края, артист краевого драматического театра, исполнитель музыкальных произведений, педагог сценического движения». Занят в спектаклях «Американская рулетка (№14)», «Недоросль», «Джульетта. Метаморфозы любви», «Евгений Онегин», «Ревизор», «Леди Макбет Мценского уезда», «Ночь перед Рождеством «, «На том стоим!», «Не покидай меня» и многих других театральных постановках.

Билеты на концерт можно приобрести в кассе забайкальской краевой филармонии, онлайн на сайте или по «Пушкинской карте».

Как сообщало ИА REGNUM, лидер рок-группы «Кино», музыкант и исполнитель Виктор Цой погиб 15 августа 1990 года в результате автокатастрофы на шоссе Талси — Слока под Ригой. По официальной версии, Цой уснул за рулём и его автомобиль выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автобусом.

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