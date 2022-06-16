Тегеран, 16 июня, 2022, 07:12 — ИА Регнум. 15 июня представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди призвал генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси воздержаться от политических высказываний, которые подпитывают СМИ. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Камальванди дал «дружеский совет» генеральному директору Международного агентства по атомной энергии, что ему следует держаться подальше от непрофессиональных замечаний, которые политизированы и подпитывают средства массовой информации.

Иранский чиновник отметил: «Очевидно, что если вопрос носит технический характер, он должен быть представлен профессионально и в рамках задач МАГАТЭ, а не в средствах массовой информации».

«Ожидается, что генеральный директор МАГАТЭ, как должностное лицо, ответственное за международную организацию, будет держаться подальше от политических замечаний и следить за тем, чтобы его комментарии не осложняли отношения между государствами-членами МАГАТЭ», — подчеркнул Камальванди.

Он также сообщил, что подобные политические позиции и «неконструктивные» высказывания могут лишь осложнить ситуацию.

12 июня Гросси призвал Иран немедленно возобновить переговоры по ядерной сделке, прежде чем ситуация станет «гораздо более проблематичной». Он сделал это замечание через четыре дня после того, как Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, призывающую Иран к полному сотрудничеству с агентством и обвиняющую страну в хранении незаявленных материалов на своих ядерных объектах.