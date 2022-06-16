Краснодар, , 07:07 — REGNUM В Краснодаре в ночь на 16 июня вспыхнул пожар на крупном складе с горючими материалами. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Пожар 61.mchs.gov.ru

Сообщение о возгорании на улице Тополиная поступило в дежурную часть в 03:18 по местному времени (совпадает с московским). Прибывшие на место первые расчёты обнаружили, что пламенем охвачено около 700 кв. метров складского помещения.

ГУ МЧС России по Краснодарскому краю «Из-за высокой горючей загрузки и быстрого распространения огня… площадь пожара увеличилась. В 04:16 объявлен ранг пожара номер три. Направлены дополнительные силы и средства Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона. Созданы три боевых участка».

По данным ведомства, в 05:27 пожар был локализован на площади 1000 кв. метров.

В настоящее время ситуация с пожаром находится на особом контроле управления. В его ликвидации задействовано 104 человека и 30 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, в Богучанском районе, расположенном на северо-востоке Красноярского края, в посёлке Таёжный в ночь на 16 июня загорелся крупный склад с кругляком.

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