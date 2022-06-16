Тегеран, 16 июня, 2022, 07:13 — ИА Регнум. 15 июня президент Ирана Ибрагим Раиси заявил, что сотрудничество с прикаспийскими государствами является одной из приоритетных задач Ирана. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews.

Tasnim News Agency Ибрагим Раиси

Президент сделал это заявление во время встречи в Тегеране со своим туркменским коллегой Сердаром Бердымухамедовым.

Раиси пожелал успехов Бурдымухамедову в реализации 30-летнего плана развития Туркменистана и заявил, что между Тегераном и Ашхабадом были подписаны десятки документов, которые принесут пользу обеим странам.

Он отметил, что для реализации решений, принятых в ходе этого визита, должен быть сформирован специальный комитет под сопредседательством глав совместной комиссии двух стран.

По словам президента, Иран полон решимости и дальше развивать всесторонние отношения с Туркменистаном.

Президент Туркменистана, в свою очередь, отметил, что энергетика и торговля являются одними из основных сфер сотрудничества между двумя странами, которым необходимо уделять должное внимание.

Он также упомянул культурные связи как основу для дальнейшего укрепления отношений между двумя народами.