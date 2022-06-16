Москва, 16 июня, 2022, 07:06 — ИА Регнум. Комментарий по теме возможности ядерной войны дал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 июня в интервью РИА Новости.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

На вопрос о вероятности ядерного конфликта в современных условиях пресс-секретарь российского лидера ответил максимально корректным отказом.

По мнению Пескова, профессионализм средств массовой информации на сегодняшний день состоит в том, чтобы не задавать вопросов по теме возможности ядерных конфликтов. Мудрость же тех, у кого берут интервью, по словам Пескова, состоит в том, чтобы не отвечать на подобные вопросы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по словам пресс-секретаря президента России Пескова США, предоставляя Украине вооружение, только продлевают её беды и затягивают непростой для этой страны период.