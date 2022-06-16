Тегеран, , 07:41 — REGNUM Учитывая текущий растущий объем торговли между Оманом и Ираном, ежегодный двусторонний товарооборот, как ожидается, достигнет двух миллиардов долларов, заявил иранский чиновник. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 15 июня.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Председатель ирано-оманской торговой палаты Мохсен Зараби заявил на плановой встрече, что объем торговли составил 1,336 миллиарда долларов в прошлом иранском году (с 21 марта 2021 года по 20 марта 2022 года), что указывает на 57-процентный рост по сравнению с предыдущим иранским годом.

«Иранский экспорт в Оман увеличился на 28 процентов и достиг 203 миллионов долларов за первые два месяца текущего иранского года (с 21 марта по 21 мая 2022 года)», — отметил Зараби, подчеркнув, что импорт Ирана из Омана также вырос на 187 процентов и достиг 128 миллионов долларов.

По словам главы Совместной ирано-оманской торговой палаты, общий объем взаимной торговли также увеличился на 145 процентов и достиг 331 миллиона долларов за соответствующий период.

Он сослался на двусторонние соглашения о расширении торговых связей, заявив, что одним из способов расширения экономических обменов является внедрение продуктов иранского производства.