Тегеран, , 07:52 — REGNUM 15 июня министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране достигло 141 357 человек, причем четверо иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Еще четверо иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей составляет 141 357 человек», — сообщило министерство здравоохранения.

Согласно полученным данным, за последние сутки в Иране было выявлено 179 новых случаев заражения COVID-19, при этом 44 человека госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 7 059 738 пациентов из общего числа 7 234 221 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

332 пациента с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

Министерство здравоохранения также объявило, что64 594 413 иранцев получили первую дозу вакцины против COVID-19. Кроме того, 57 930 352 человека на данный момент прошли повторную вакцинацию.