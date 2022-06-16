Оренбург, , 07:03 — REGNUM В Оренбургской области установилась погода, которая способствует массовому отрождению гусениц лугового мотылька первого поколения и личинок итальянского пруса, а также проявлению вредоносной деятельности этих особо опасных вредителей на посевах сельскохозяйственных культур. Об этом сообщает Россельхозцентр по региону.

Луговой мотылёк © Наталья Хомутова

Специалисты указывают на необходимость тщательного обследования засоренных посевов зерновых культур, подсолнечника, сафлора, овоще-бахчевых культур, сенокосов, пастбищ, граничащих с посевами сельскохозяйственных культур для выявления гусениц лугового мотылька и личинок итальянского пруса. По итогам проверок следует принять меры к недопущению повреждения и гибели посевов

«Применение пестицидов проводится только после предварительного обследования сельскохозяйственных угодий», — подчеркнули в Россельхозцентре.