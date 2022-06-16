Оренбург, 16 июня, 2022, 07:03 — ИА Регнум. В Оренбургской области установилась погода, которая способствует массовому отрождению гусениц лугового мотылька первого поколения и личинок итальянского пруса, а также проявлению вредоносной деятельности этих особо опасных вредителей на посевах сельскохозяйственных культур. Об этом сообщает Россельхозцентр по региону.

Наталья Хомутова Луговой мотылёк

Специалисты указывают на необходимость тщательного обследования засоренных посевов зерновых культур, подсолнечника, сафлора, овоще-бахчевых культур, сенокосов, пастбищ, граничащих с посевами сельскохозяйственных культур для выявления гусениц лугового мотылька и личинок итальянского пруса. По итогам проверок следует принять меры к недопущению повреждения и гибели посевов

«Применение пестицидов проводится только после предварительного обследования сельскохозяйственных угодий», — подчеркнули в Россельхозцентре.