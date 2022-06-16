Тегеран, 16 июня, 2022, 07:54 — ИА Регнум. 15 июня президент Ирана Ибрагим Раиси заявил, что отношения между Ираном и Туркменией являются «глубокими и родственными». Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Mehr News Agency Ибрагим Раиси

Выступая на совместной пресс-конференции с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым, который находится с визитом в Тегеране, Раиси отметил, что эта поездка может послужить поворотным моментом в отношениях двух стран.

Раиси подчеркнул, что за последние три десятилетия между двумя странами установились хорошие отношения, а во время его прошлогодней поездки в Ашхабад активизировалось некоторое сотрудничество, особенно в области обмена газом и транспортировки.

Он также призвал к расширению сотрудничества между Ираном и Туркменией в области экономики, торговли, водных ресурсов и энергетики путем подписания соглашений и меморандумов о взаимопонимании.

Раиси приветствовал усилия бывшего президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова по укреплению связей между двумя народами и выразил надежду, что эта тенденция сохранится и при его сыне.