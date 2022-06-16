Тегеран, 16 июня, 2022, 08:01 — ИА Регнум. 15 июня заместитель министра промышленности Республики Беларусь Дмитрий Харитончик подчеркнул, что Минск готов реализовать все три инициативы главы Иранской организации содействия торговле (TPO) Алирезы Пейманпака по развитию взаимных торговых связей. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Белоруссии

Ранее в TPO сообщили о проведении заседания по координации 15-й совместной ирано-белорусской экономической комиссии с участием Пейманпака, Харитончика, а также посла Ирана в Минске Саида Яри и посла Беларуси в Тегеране Дмитрия Кольцова.

Представители обеих стран на встрече достигли договоренности о проведении 15-го заседания совместной экономической комиссии в Минске этим летом.

В начале заседания глава TPO подчеркнул необходимость программирования для реализации соглашений совместной комиссии, заявив, что текст соглашений был подтвержден иранской стороной, поэтому Тегеран надеется, что министры обеих стран подпишут соглашения в ближайшем будущем.

По словам заместителя министра промышленности Ирана, нынешний товарооборот между двумя странами в размере 40 миллионов долларов является незначительным, поэтому ожидается, что в будущем эта цифра достигнет приемлемой отметки.

Пейманпак также предложил, чтобы торговая делегация из Ирана посетила Беларусь, чтобы ознакомиться с возможностями дружественной страны и принять участие в личных встречах для достижения наиболее эффективных соглашений.