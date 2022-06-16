Тегеран, 16 июня, 2022, 07:55 — ИА Регнум. 15 июня президент Ирана Ибрагим Раиси и его туркменский коллега Сердар Бердымухамедов приняли участие в церемонии подписания девяти соглашений о расширении сотрудничества. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Иран

Церемония подписания состоялась в культурном комплексе Саадабад на севере Тегерана. Документы о сотрудничестве включают экономические, торговые, культурные, экологические, научные и транспортные вопросы, а также иные области, представляющие взаимный интерес.

Президент Туркмении также сообщил, что он и Раиси также обсудили сотрудничество в области энергетики и договорились объединить усилия в этом направлении.

По итогам церемонии президенты двух стран также приняли участие в совместном брифинге для прессы.

14 июня Ибрагим Раиси официально принял Бердымухамедова, прибывшего в Тегеран во главе делегации. Ожидается, что визит президента Туркмении в Тегеран продлится два дня.