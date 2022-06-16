Тбилиси, 16 июня, 2022, 12:22 — ИА Регнум. Грузинский омбудсмен Нино Ломджария негативно оценила отказ президента страны Саломе Зурабишвили помиловать гендиректора оппозиционного телеканала «Мтавари архи» Нику Гварамию, сообщает 15 июня Первый канал грузинского телевидения.

Саломе Зурабишвили

«Были вопросы, в которых я согласна с президентом. Например, она справедливо критиковала правительство за проведённые реформы и невыполненные обязательства, которые Грузия взяла на себя перед ЕС. Однако, с другой стороны, у меня есть вопросы к президенту — думала ли она о том, что на определённые законодательные изменения и законы, которые она считала неоправданными, она могла наложить вето. По какой-то причине она не сказала, что этот вопрос [о Гварамии] также упоминается в резолюции [Европарламента], и она избежала вопроса о помиловании», — сказала Ломджария.

Напомним, что 9 июня Европейский парламент принял резолюции с осуждением грузинского правительства за преследование оппозиционных СМИ. В резолюции, в том числе, содержалось требование освободить Гварамию.