Веллингтон, , 06:55 — REGNUM В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили 5435 случаев локального распространения коронавируса SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба новозеландского министерства здравоохранения.

Новая Зеландия

По его данным, 1602 зараженных выявили в городе Окленде, где находится крупнейший очаг распространения инфекции. Также 107 инфицированных выявили на границе при въезде на новозеландскую территорию. Кроме того, за 15 июня в Новой Зеландии скончались 15 пациентов с коронавирусной инфекцией. При этом общее число умерших пациентов с COVID-19 в стране с начала пандемии не приводится.

В настоящее время в больницах Новой Зеландии лечатся 377 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них шестеро помещены в палаты реанимации. Отмечается, что всего с начала пандемии в Новой Зеландии подтвердили 1 253 854 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2.