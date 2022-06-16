Первомайский район, Оренбургская область, 16 июня, 2022, 06:55 — ИА Регнум. В Оренбургской области выявлен ещё один неблагополучный пункт по бруцеллёзу. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по региону.

Коровы

Карантин объявлен на территории Ленинского сельсовета Первомайского района. Проводится комплекс организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий.

На сегодняшний день в регионе установлено три неблагополучных пункта по бруцеллезу крупного рогатого скота: в селе Шарлык Шарлыкского района; селе Озерки Илекского района и в Ленинском сельсовете Первомайского района.

Добавим, бруцеллез — хронически протекающая болезнь животных и человека, вызываемая бактериями, объединенными под общим названием Brucella. Продовольственное сырье и пищевые продукты, изготовленные из мяса зараженных бруцеллезом животных могут представлять опасность для человека, если они получены с нарушением санитарно-гигиенических правил при производстве и на этапах реализации произведенной продукции