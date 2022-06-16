Якутск, 16 июня, 2022, 06:54 — ИА Регнум. В попытке подкупить должностное лицо обвиняют жителя Якутии. Он передал сотруднику транспортной полиции 100 тыс. рублей взятки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 июня в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

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Мужчина пытался перевезти из аэропорта посёлка Тикси багаж весом порядка 100 кг, который не был включён в грузовую ведомость. Когда этот факт был выявлен, якутянин стал предлагать сотруднику транспортной полиции взятку, чтобы избежать административного наказания. Правоохранитель деньги взял и уведомил об этом начальство, отправителя груза задержали.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично, в значительном размере, за совершение заведомо незаконных действий). Расследование завершено, обвинительное заключение направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, реальный срок получил бывший старший преподаватель частного Юридического полицейского колледжа и Горного института Северо-Восточного университета (СВФУ). Его признали виновным во взяточничестве, мошенничестве и служебном подлоге.