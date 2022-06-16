Красноярск, 16 июня, 2022, 06:53 — ИА Регнум. В городе Ачинске Красноярского края проводится проверка по факту гибели 12-летнего мальчика. Как сообщили ИА REGNUM в Главном следственном управлении СКР по региону, ребёнок утонул в реке Чулым.

Vnovgorod.sledcom.ru Сотрудник СКР

Сообщение о ЧП поступило в следственные органы вечером 15 июня. По предварительным данным, трое мальчиков пришли на берег реки Чулым. Они гуляли в районе понтонного моста и купались. Один из мальчиков не справился с течением. Его понесло под понтонный мост, где он скрылся под водой. Другой ребёнок смог выбраться из воды.

По информации следователей, семья погибшего мальчика состоит на профилактическом учёте.

В предполагаемом месте утопления ведутся поисковые мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области утонул 16-летний подросток.

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