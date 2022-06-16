16 июня 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили заявление оператора газотранспортной системы Украины (ОГТСУ) о готовности увеличить объемы транзита газа через «Суджу» в связи с сокращением транспортировки топлива через «Северный поток — 1».

Оксана Переможенко, , 08:51 — REGNUM Оператор газотранспортной системы Украины (ОГТСУ) готов увеличить объемы транзита газа через «Суджу» в связи с сокращением транспортировки топлива через «Северный поток — 1». Об этом 15 июня сообщает оператор ГТС Украины в Telegram-канале.

Газопровод Иван Шилов © ИА REGNUM

«С целью содействия подготовке стран Европы к следующему отопительному сезону, ОГТСУ готов рассмотреть возможность дополнительного временного увеличения объемов транзита до объемов, способных полностью компенсировать отсутствие транспортировки через «Северный Поток — 1», при условии соответствующего обращения «Газпрома», — говорится в сообщении.

Новость обсудили в мессенджере Telegram.

«А как же то, что русские заработают еще больше денег? А, ну да, это же другое», — с сарказмом написала Olga.

«Обрубить газ полностью. Приползут потом все ботинки облизывать», — пишет Val.

«А им кто-то предлагал? Газпром предлагал? Компенсировать они собрались», — недоумевает один из участников обсуждения.

«Это как-то связано с тем, что Украине не хватает газа на отопительный сезон и они рассчитывают поправить положение за наш счёт. Денежка за транзит, плюс украсть еще побольше смогут», — отметила «Горгуся».

«Шольц хочет газ? Пусть запускает СП-2, там одна ветка пока ещё пустует!» — добавила Светлана.

«Ну СПГ не дают, воровать что-то надо, да и Европа сильно обиделась за уменьшение транзита газа, плюс наши вдвое уменьшили транзит по причине отсутствия компрессоров. Такими темпами скоро немцы сами запросят запуска СП-2», — отреагировал Михаил.

Газоизмерительная станция «Суджа» на российско-украинской границе Официальный сайт ПАО «Газпром»

«ГТС Украины будет в собственности Газпрома. Тогда рассмотрит предложения», — с юмором написал Ilya V.

«Зачем украинский транзит? Есть же СП-2. Пускай его запускают», — пишет Baykal.

«А как же обвинения [в адрес] Германии, что она финансирует Путина? А сами что, не финансируете? Сюр какой-то», — в недоумении Наталья В.

«А что так? Избавляются от всего русского, а от газа — нет? Или Украина решила принять весь газ на себя от «агрессора»?» — с сарказмом написал Demetrius Telegram.

«Таки газ это слишком большие деньги, это другое. Это гешефт. Как Зеленский может отказаться?!» — с сарказмом ответил ему (Demetrius Telegram) «Че Каво».

«Как они все свои заявления умещают/объясняют логически в своих головах?» — недоумевает Ola.

«Агрессор», дай газку», — шутит Vladimir D.

«У них там биполярка. Европе же вообще нельзя газ у России закупать. Где танцы с бубнами и крики «сейчас Россия загнется»? Какие дополнительные мощности для российского газа через «свободную страну», «терзаемую страшными русскими»?» — недоумевает Юлия А.

«На месте наших представителей я бы сделала громкое заявление. Созвала бы журналистов, все как полагается, мол, будет что-то важное по газу. И заявление начала бы с длинной пространной речи об ужасных действиях террористов, считающихся защитниками Украины. А потом бы перешла к тому, что в связи с обстрелом Донецка мощность прокачки понижается на 10%, и если будет ещё обстрел, то в следующий раз мощность прокачки понизится ещё на 20%, потом — на 40%, ну, а потом уже все, упадет до нуля», — написала Ольга.

Газопровод «Северный поток» Официальный сайт ПАО «Газпром»

«Это надо было сразу делать, мол, спецоперация, велика вероятность подрыва газопровода националистами… В связи с ситуацией прекращаем поставки газа через Украину на время спецоперации», — добавил в ответ Ольге Demetrius Telegram.

«Кому война, а кому мать родна», — вспомнил поговорку Black Mamba.

«Подождите. Это те же люди, которые настаивают на эмбарго энергоресурсов или нет?» — не без сарказма задался вопросом Gleb.

«За газом, это к старичку Байдену, у него много», — иронизирует Елена К.

«Сейчас, дулю вам с маком», — отреагировала Аида.

«Конечно, готовы… Такая возможность своровать…» — смеется Руслан.

«Пусть включают немцы «Северный поток — 2», — подытожил Рамиль.