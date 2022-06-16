Москва, 16 июня, 2022, 06:47 — ИА Регнум. Заявление о продолжении сотрудничества Всемирной организации здравоохранения с России сделала представитель ВОЗ в Российской Федерации Мелита Вуйнович в интервью изданию «Известия».

Иван Шилов ИА REGNUM ВОЗ

Представитель ВОЗ уточнила, что спектр взаимодействий ВОЗ с Россией не изменился, а она сама не собирается никуда уезжать из России.

«Как видите, я здесь постоянно, никуда не делась. У нас продолжается сотрудничество по туберкулёзу, по неинфекционным заболеваниям, по потреблению соли — по всему. Что мы делали до сих пор, мы делаем дальше», — сообщила Вуйнович.

Кроме того, Вуйнович отметила, что принятая Европейским региональным комитетом резолюция ВОЗ о возможном закрытии отделения в Москве, связанная с ситуацией на Украине, никак не повлияет на характер отношений и не ограничит сотрудничество с Россией.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ВОЗ и Международный комитет Красного Креста (МККК) прекратили поставки ряда жизненно важных препаратов в республики Донбасса.