Оренбург, , 06:46 — REGNUM В здании муниципального казённого учреждения «Специализированная служба ритуальных услуг» обнаружен подозрительный предмет, похожий на прослушивающие устройство, сообщает портал orenday.ru

ОМОН Rosguard.gov.ru

Директор организации Максим Матвеев после выходных дней (днем 14 июня) обнаружил в своём кабинете странную трубку. В подвале были обнаружены провода, ведущие к трубке.

Сначала он подумал, что это ошибка интернет-провайдера, но когда провода привели в подвал, где была замаскированная черная коробка, то обратился в полицию и Росгвардию. На место выезжали сотрудники ОМОН и сапёры. Выясняются обстоятельства происшествия.