Оренбург, 16 июня 2022, 06:46 — REGNUM В здании муниципального казённого учреждения «Специализированная служба ритуальных услуг» обнаружен подозрительный предмет, похожий на прослушивающие устройство, сообщает портал orenday.ru
Директор организации Максим Матвеев после выходных дней (днем 14 июня) обнаружил в своём кабинете странную трубку. В подвале были обнаружены провода, ведущие к трубке.
Сначала он подумал, что это ошибка интернет-провайдера, но когда провода привели в подвал, где была замаскированная черная коробка, то обратился в полицию и Росгвардию. На место выезжали сотрудники ОМОН и сапёры. Выясняются обстоятельства происшествия.