Богучанский район, Красноярский край, , 06:43 — REGNUM В Богучанском районе Красноярского края возбуждено уголовное дело по факту убийства 17-летнего юноши. Об этом ИА REGNUM сообщили в Главном следственном управлении СКР по региону.

Нож PublicDomainPictures

15 июня в больнице скончался 17-летний юноша, поступивший с колото-резаными ранениями. Уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство») возбуждено против 37-летнего жителя Богучанского района.

По версии следствия, вечером 15 июня подозреваемый находился в одном из магазинов торгового комплекса в селе Чунояр Богучанского района. Там он поссорился с несовершеннолетним юношей. Ссора переросла в драку.

Подозреваемый купил в магазине нож и напал на юношу в помещении СТО, нанеся ему несколько ударов в область грудной клетки. Очевидцы произошедшего вызвали скорую помощь. Несовершеннолетнего доставили в больницу, однако спасти его не удалось.

Подозреваемый задержан. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, житель Астрахани подозревается в убийстве пасынка, совершённом при превышении пределов необходимой обороны.

Читайте также: Астраханец убил напавшего на него с ножом пасынка