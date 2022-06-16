Берлин, 16 июня 2022, 06:42 — REGNUM Германия поставит Украине три установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) типа Mars-II. Об этом 15 июня заявила министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт, сообщает агентство Reuters.
Глава ведомства отметила, что вооружения будут переданы из запасов немецких вооруженных сил. Кроме того, она добавила, что в ближайшие недели начнется обучение украинских военнослужащих.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Пентагона Ллойд Остин объявил, что Берлин передаст Киеву три установки РСЗО и боеприпасы к ним.
16 июня постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит заявила, что Украина постоянно просит у Запада поставлять большее количество вооружений, но дополнительные отгрузки уже вызывают трудности.
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