Владивосток, , 06:42 — REGNUM Одобрена заявка на перечисление из федерального бюджета почти 1,5 млрд рублей на модернизацию теплосетей в столице Приморского края. Вместе с региональным и муниципальным финансированием на эти цели потратят порядка 1,8 млрд рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 июня в пресс-службе правительства региона.

Состояние теплотрасс в Приморском крае ОНФ

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«Это позволит заменить более 20 километров магистралей, реконструировать три центральных тепловых пункта. Сейчас задача — оперативно освоить средства, чтобы подрядчики вовремя и качественно выполнили работы», — пояснил губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Деньги направят на замену труб там, где наиболее сильно изношена коммунальная инфраструктура. На 2022 год запланировано проектирование работ, а модернизацию будут проводить в 2023 году.

Как сообщало ИА REGNUM, износ теплосетей во Владивостоке достигает 90%, ремонт труб осуществлять бесполезно.