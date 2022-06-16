Владивосток, 16 июня 2022, 06:42 — REGNUM Одобрена заявка на перечисление из федерального бюджета почти 1,5 млрд рублей на модернизацию теплосетей в столице Приморского края. Вместе с региональным и муниципальным финансированием на эти цели потратят порядка 1,8 млрд рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 июня в пресс-службе правительства региона.
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Деньги направят на замену труб там, где наиболее сильно изношена коммунальная инфраструктура. На 2022 год запланировано проектирование работ, а модернизацию будут проводить в 2023 году.
Как сообщало ИА REGNUM, износ теплосетей во Владивостоке достигает 90%, ремонт труб осуществлять бесполезно.