Вашингтон, 16 июня, 2022, 06:40 — ИА Регнум. Посольство России в США заявило о недопустимости спекуляций на тему создания в отношении российских военных «нового Нюрнбергского трибунала». Об этом говорится в сообщении, 15 июня опубликованном в телеграм-канале посольства.

ИА REGNUM Нацистские палачи на скамье подсудимых Нюрнбергского трибунала (фрагмент). 1945

посольство России в Вашингтоне «Считаем недопустимыми спекуляции по поводу создания «нового Нюрнбергского трибунала» в отношении российских военнослужащих, якобы совершающих преступления на Украине. Это ложь. Вооружённые силы Российской Федерации защищают мирное население Донбасса от нацистов».

В заявлении дипломатического представительства подчёркивается, что как раз «США и целый ряд государств Европы» поддерживают нацистский киевский режим, а так называемый «коллективный Запад» совершенно открыто «пропагандирует человеконенавистнические идеи». И именно Вашингтон последовательно блокирует ежегодно инициируемую Россией резолюцию Генассамблеи ООН «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости».

Как сообщало ИА REGNUM, глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что каждого из тех, кто причастен к убийствам мирного населения Донбасса, ожидает военный трибунал.