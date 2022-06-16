Посольство РФ заявило о недопустимости спекуляций о «новом Нюрнберге»
Вашингтон, 16 июня, 2022, 06:40 — ИА Регнум. Посольство России в США заявило о недопустимости спекуляций на тему создания в отношении российских военных «нового Нюрнбергского трибунала». Об этом говорится в сообщении, 15 июня опубликованном в телеграм-канале посольства.
В заявлении дипломатического представительства подчёркивается, что как раз «США и целый ряд государств Европы» поддерживают нацистский киевский режим, а так называемый «коллективный Запад» совершенно открыто «пропагандирует человеконенавистнические идеи». И именно Вашингтон последовательно блокирует ежегодно инициируемую Россией резолюцию Генассамблеи ООН «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости».
Как сообщало ИА REGNUM, глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что каждого из тех, кто причастен к убийствам мирного населения Донбасса, ожидает военный трибунал.